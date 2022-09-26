Церемония перезахоронения шести останков неизвестных солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в селе Дуброво Тербунского района Липецкой области. Останки воинов были обнаружены и подняты в окрестностях деревни Преклоновка поисковым отрядом «Неунываки» в августе 2022 года.

Теперь они будут покоиться у Памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Останки солдат были перезахоронены со всеми воинскими почестями под звуки военного оркестра. Почтить память воинов, отдавших жизнь за Родину в Великую Отечественную, пришли представители власти и общественных организаций, школьники и жители Тербунского района.

«Мы помним наших отцов, дедов и прадедов. Тех, кто погиб, и кто вернулся домой. Известных и безымянных героев. Они всегда рядом с нами. Эта память поколений связывает всех россиян», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.