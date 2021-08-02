Сегодня, 2 августа, Отделение ПФР по Липецкой области начинает выплату 10 тысяч рублей семьям с детьми к новому учебному году. В нашем регионе от семей получено более 96 тысяч заявлений на 129 284 ребенка.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет начинаются на две недели раньше намеченного срока – не с 16 как планировалось, а со 2 августа. Решение о досрочном начале выплат в отношении школьников принял Президент России.

Напомним, прием заявлений на единовременную выплату открыт с 15 июля и продлится до 1 ноября этого года. Получить 10 тысяч рублей могут российские семьи с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать образование в школе.

Отметим, что средства единовременной выплаты могут перечисляться не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем.