Несмотря на капризы погоды, озимые в Липецкой области на сегодняшний день находятся в хорошем состоянии. Специалисты проверили образцы пшеницы с полей почти половины районов. Показатель содержания углеводов составляет от 9,5 до 13%, то есть в пределах нормы, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

Существует несколько методов оценки состояния озимых культур, и один из них – определение состояния сахаров. Пробы берут в декабре, январе, феврале, марте и в период массового схода снега. Образцы отбираются на поле – не менее 100-150 растений с корневой системой. В лаборатории делается анализ. В частности, сегодня эксперты проверяли посевы в Липецком районе. По их мнению, все растения живые, не замокшие, с хорошей светлой корневой системой, есть тенденция к накоплению сахаров. Их в пробах – 13%.

«Примерно 99% озимых культур в регионе – пшеница. Она является одной из ведущих культур в Липецкой области, поэтому вопрос её перезимовки очень важен», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.