Безопасность пассажиров в Липецкой области находится под особым контролем в связи со взрывом автобуса в Воронеже. Как сообщили в управлении дорог и транспорта региона, разработан и утвержден План мероприятий по повышению безопасности перевозки пассажиров.

По словам экспертов, законодательством Российской Федерации для автобусов предусмотрен регулярный технический осмотр. Он проводится раз в 12 месяцев для транспортных средств возрастом до 5 лет и раз в 6 месяцев – старше 5 лет. Проверяется техническое состояние транспортных средств, в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования на соответствие обязательным требованиям безопасности в целях допуска машин к участию в дорожном движении. Также в целях обеспечения безопасности перевозок автобусы регулярно проходят техническое обслуживание и ремонт, а перед выездом на линию и после возвращения в гараж – предрейсовый и послерейсовый технические осмотры на предмет наличия неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Перевозчики, обслуживающие регулярные маршруты Липецкой области, выполняют эти требования.

Сотрудники управления дорог и транспорта Липецкой области совместно с ГИБДД и Ространснадзором регулярно проводят проверки соблюдения перевозчиками требований законодательства в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Работа в этом направлении будет усилена. Сегодня, 13 августа, состоялись проверки соблюдения требований законодательства в Липецке, а также в Воловском, Тербунском, Долгоруковском и Задонском районах.

«Повышение уровня безопасности населения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

В управлении уточнили, что на межмуниципальной маршрутной сети Липецкой области эксплуатируются 20 автобусов, работающих на природном газе, принадлежащих ОАО «Липецкие автобусные линии». На всех автобусах – только сертифицированное газобаллонное оборудование, которое установлено заводами-изготовителями. Перевозчики неукоснительно соблюдают все требования по эксплуатации автобусов. В том числе проводится ежедневное обслуживание системы питания двигателя газообразным топливом, которое включает проверку герметичности системы и ее очистку.

Кроме того, усилен контроль за соблюдением мер безопасности работы автобусов на маршрутах и защищенности объектов транспортной инфраструктуры. Сотрудниками управления дорог и транспорта регулярно проводятся выездные проверки по изучению эффективности антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов транспорта и транспортной инфраструктуры Липецкой области с использованием «тест – объектов» и «тест – предметов». В 2020 году было проведено 56 таких проверок, в нынешнем – 81. Выявленные нарушения незамедлительно устраняются. Принимаются меры по их недопущению в дальнейшем. Проводится дополнительный инструктаж с сотрудниками охранных предприятий, автостанций и перевозчиками об алгоритме действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и террористических угроз.