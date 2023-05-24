Профилактическая акция «Здоровое долголетие» состоялась в Добровской районной больнице. Врачи ведущих медицинских учреждений региона – областной клинической больницы, перинатального центра и клинического центра – провели углубленное обследование пациентов с хроническими заболеваниями, а также отбор больных для оздоровления и лечения в условиях областных многопрофильных стационаров и, при необходимости, за пределами области. Бригада, посетившая Добровский район, включала кардиолога, невролога, офтальмолога, гинеколога, гастроэнтеролога, уролога, врача ультразвуковой диагностики. По итогам акции из более 100 осмотренных пациентов 18 человек получили направления на консультации в областные медицинские организации.

Кроме того, в этот день на интерактивных площадках Центра общественного здоровья и медицинской профилактики желающие приняли участие в викторине и интерактивной беседе о принципах здорового образа жизни, получили буклеты по профилактике социально значимых заболеваний и индивидуальные рекомендации по правильному питанию и физической активности. Также участники акции прошли интерактивный опрос на знание основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний.

Благодаря профилактической акции «Здоровое долголетие» в 2023 году врачами осмотрено более 320 пациентов, из них порядка 50 рекомендовано обратиться в областные клиники, пятерым – продолжить осмотр в медучреждениях за пределами Липецкой области. Выданы направления на госпитализацию 14 участникам акции. «Принципы работы здравоохранения должны строиться на массовой диспансеризации для ранней диагностики рисков заболеваний. Предупреждение развития серьезных патологий позволит сохранить здоровье и продлить жизнь без серьезных отклонений от нормы», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.