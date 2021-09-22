Липецкую область в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» будет представлять учитель биологии и химии липецкой гимназии №12 «Гармония» Ольга Дронова. Торжественное открытие состоится 25 сентября в Ростове-на-Дону, сообщает региональное управление образования и науки.

«Наш регион на этом конкурсе всегда представляют очень достойные педагоги, идущие в ногу со временем, разрабатывающие свои методики и имеющие уникальный опыт. Это является подтверждением того, что в Липецкой области сильное педагогическое сообщество и крепкие образовательные традиции, которые мы поддерживаем и развиваем», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Один из самых значимых и масштабных в России конкурсов педагогического мастерства проводится уже более 30 лет. 85 педагогов покажут свой профессионализм в ходе прохождения испытаний «Методическая мастерская» и «Урок». 29 сентября будут объявлены 15 лауреатов, которым предстоит показать своё мастерство на «Классном часе» и представить педагогические наработки на «Мастер-классе».

3 октября станет известна пятёрка призёров конкурса, которые примут участие в итоговом конкурсном испытании «Пресс-конференция «Вопрос учителю года». Оно пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». Призёры ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов вузов.

Победитель конкурса «Учитель года России – 2021» будет награждён на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.