Преподаватель физики из посёлка Лев Толстой Светлана Цуканова одержала победу в номинации «Фазовый переход. За службу физике» от Академии Минпросвещения России и Московского физико-технического института. Это одна из 16 специальных номинаций конкурса «Учитель года – 2022». Награждение состоялось в Тюмени на сцене дворца культуры «Нефтяник».

«Наш регион всегда славился своими учителями, давшими стране уникальные педагогические методики. Приятно отметить, что и сегодня в этой отрасли трудятся специалисты, заслуживающие признания на самом высоком уровне», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Имя абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» и обладателя главного приза – «Большого хрустального пеликана» – будет объявлено 5 октября. Следить за ходом испытаний можно на официальном сайте конкурса, в группе ВКонтакте и в эфире телеканала «Россия-Культура», где будут транслироваться «Дневники конкурса».