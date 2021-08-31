Первенство Липецкой области среди юношей и девушек по классическим шахматам прошло в Ельце, на базе СШ № 1 им. М.М. Пришвина с 25 по 29 августа. В соревнованиях приняли участие более 90 шахматистов из Липецка, Ельца, Грязей, Задонска, Лебедяни и Липецкий района. Всего разыгрывалось 9 комплектов медалей (27 штук) в пяти возрастных группах среди мальчиков и девочек.

«Регулярные победы наших спортсменов доказывают, что в регионе ведётся большая работа по совершенствованию системы физического воспитания молодёжи и приобщению населения к систематическим занятиям спортом, в том числе шахматами», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Борьба в каждой группе была упорной, в группе девочек до 15 лет даже пришлось играть “золотой” матч. Как распределились призовые места, можно увидеть в официальной группе любителей шахмат Липецкой области Первенство Липецкой области среди юношей и девушек по классическим шахматам прошло в Ельце, на базе СШ № 1 им. М.М. Пришвина с 25 по 29 августа.

В соревнованиях приняли участие более 90 шахматистов из Липецка, Ельца, Грязей, Задонска, Лебедяни и Липецкий района. Всего разыгрывалось 9 комплектов медалей (27 штук) в пяти возрастных группах среди мальчиков и девочек.

«Регулярные победы наших спортсменов доказывают, что в регионе ведётся большая работа по совершенствованию системы физического воспитания молодёжи и приобщению населения к систематическим занятиям спортом, в том числе шахматами», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Борьба в каждой группе была упорной, в группе девочек до 15 лет даже пришлось играть “золотой” матч. Как распределились призовые места, можно увидеть в официальной группе любителей шахмат Липецкой области https://vk.com/chess48 или на сайте.