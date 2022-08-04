Липецкие аграрии собрали первый миллион тонн зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в этом году более чем на 40% превышает прошлогодние показатели, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

«Липецкие аграрии год из года демонстрируют выдающиеся результаты, обеспечивая хлебом не только наш регион, но и другие субъекты. Это результат грамотного управления отраслью и мастерства липецких тружеников, которые вкладывают душу в развитие села», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На сегодняшний день обмолочено более 26% площадей, отведённых под зерновые и зернобобовые культуры. Получено 1,2 млн тонн озимой пшеницы, гороха и ячменя.

Озимой пшеницы уже собрано 823 тысячи тонн. Под ней обмолочено более 40% площадей. Урожайность превышает прошлогоднюю на 41,5% и составляет 54,9 центнера с гектара. Больше 60 центнеров с одного гектара собирают аграрии Елецкого и Долгоруковского районов.

Убрано 32 тысячи гектаров ячменя. Получено почти 150 тысяч тонн. Урожайность ячменя выше прошлогодней более чем на 25%. В тройке лидеров по урожайности – Елецкий (56,3 ц/га), Чаплыгинский (54,4 ц/га) и Добринский (50,4 ц/га) районы.

Продолжается уборка гороха. Собрано более 22 тысяч тонн при урожайности 30,9 центнера с гектара. По этой культуре урожайность выше показателя прошлого года почти на 30%. Самую высокую урожайность демонстрируют аграрии Чаплыгинского района – 44,5 центнера с гектара.

В четырёх районах приступили к обмолоту рапса. На сегодняшний день с 500 гектаров его собрано 1,6 тысячи тонн. Под эту масличную культуру в текущем году отведено более 60 тысяч гектаров.