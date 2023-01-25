Археологический парк «Аргамач» в Елецком районе принял участников III зимнего Всероссийского пленэра «Аргамач – история, которая вдохновляет». В этом году приехали 26 профессиональных художников из разных уголков страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Костромы, Смоленска, Твери, Старого Оскола, Плёса, Тулы, Череповца, Кирова, Орла и, конечно же, Липецкой области.

В течение десяти дней живописцы будут жить и творить на елецкой земле. Организатор пленэра – парк «Аргамач» – взял на себя все расходы по размещению и питанию участников. Взамен каждый из них в конце своего визита оставит в дар две картины с изображением красот или достопримечательностей парка, села Аргамач-Пальна или Ельца. Остальные полотна, созданные в ходе пленэра, они смогут забрать с собой. В последние дни пленэра состоится выставка подаренных работ, а далее они переместятся в гостевой дом «Хоромы князя Федора», где станут украшением холлов и номеров. В дальнейшем гости парка смогут приобрести картины в качестве сувениров.

«Археологический парк «Аргамач» является ярким туристическим объектом региона, который воплощает в жизнь интересные проекты. Один из них –привлечение художников для создания живописных полотен с местными красотами. Это существенный вклад в популяризацию района, Ельца и Липецкой области в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.