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Бумажная или электронная — какие книги предпочитают липчане

12 часов назад
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По данным опроса «Яндекса», бумажную книгу электронной предпочитают 54% россиян. Ещё более уверенную победу печатное издание одержало по результатам опроса, проведённого ЦБС Липецка. 

Итак, что важнее – практичность или шелест страниц с манящим запахом типографской краски? Ответить на этот вопрос пытались и участники брейн-ринга «Литрес vs Книга», который прошёл в БИЦ им. И. Бунина (ул. Студенческий городок 11А), и стал одним из мероприятий проекта «Творческий мир — W.O.C» (победителя Всероссийского конкурса грантов от Росмолодежи). 

Первая часть встречи была ознакомительной. Одним ребятам рассказали, другим напомнили, как можно зарегистрироваться на портале самостоятельно или получить бесплатный доступ к цифровой сокровищнице мировой литературы прямо в библиотеке. Затем присутствующим предложили посостязаться друг с другом. Одна сторона участников рассказывала об электронной книге, как о единственно правильной и удобной на сегодняшний день для современной молодёжи. Другой команде было предложено защитить бумажную версию книги. 

В результате пришли к выводу, что на данный момент и бумажная, и электронная книги имеют место быть, и каждая из них обладает рядом своих неповторимых преимуществ. В завершение брейн-ринга ребята получили сертификаты в один из книжных магазинов города, где в ближайшее время пополнят личные библиотеки.

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