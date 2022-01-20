Чемпионат и первенство области по лыжным гонкам прошли в минувшие выходные в «Форест Парке» под Задонском. Первый серьёзный старт года собрал почти полторы сотни гонщиков, в том числе гостей из Ефремова Тульской области.

Чемпионами области среди взрослых стали липчане – 26-летний мастер спорта Александр Дьяконов, с большим отрывом от преследователей выигравший гонку на 15 километров свободным стилем, и 20-летняя Лилия Гаврилова, победившая на 10-километровой дистанции. Впрочем, у женщин не всё так однозначно. Лучший результат изо всех спортсменок показала выступавшая среди ветеранов 48-летняя Татьяна Перегудова из Задонска, которая сумела опередить более молодых конкуренток. Второе время дня у 49-летней липчанки Татьяны Деньгиной, третье – у 18-летней воспитанницы краснинского спорта Анастасии Тилиличкиной, победившей среди юниорок.

По итогам соревнований сформирована сборная области для участия в чемпионате и первенстве ЦФО, которые пройдут в Красногорске со 2 по 6 февраля. В состав команды включены шесть человек, под руководством тренера Владимира Викулина за награды соревнований и путёвки на чемпионат и первенство России поспорят липецкий юниор Никита Савенко, Дмитрий Жданов из Станового, воспитанник лев-толстовского спорта Денис Иноземцев, Алексей Назимкин из Измалково и Александр Дьяконов.

К слову, Александр, подававший некогда большие надежды, но затем ушедший из большого спорта, вновь приступил к серьёзным тренировкам и в начале года успел выступить на чемпионате Москвы. Результат впечатляет: «золото» в гонке свободным стилем на 15 км и «бронза» на 10-километровой дистанции «классикой». «Победы наших спортсменов очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В ближайшие выходные, 22 и 23 января, в рамках Кубка области состоятся открытые первенства Задонского, Лебедянского и Измалковского районов.