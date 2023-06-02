Одиннадцатиклассники Липецкой области вчера сдавали экзамен по математике базового и профильного уровней. На ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрировались 2251 участника, экзамен профильного уровня сдавали 2243 выпускника. Для проведения экзамена в регионе задействовано 32 пункта проведения экзаменов в образовательных учреждениях.

Экзамен профильного уровня необходим для поступления в вуз по направлениям, где математика включена в перечень вступительных испытаний. На экзаменах разрешается использование линейки, не содержащей справочной информации, для построения чертежей и рисунков. Продолжительность выполнения экзаменационной работы по математике базового уровня – 3 часа, по математике профильного уровня – 3 часа 55 минут.

ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Для получения аттестата достаточно трех баллов. Минимальный балл по профильной математике – 27 баллов. Свои результаты по математике участники ЕГЭ по математике базового уровня узнают не позднее 16 июня, профильного — не позднее 19 июня.

«Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения. Важно, чтобы выпускники школ и дальше хотели учиться, работать над собой, расти и развиваться. Чтобы достичь успеха, нужно найти свой путь, и тогда будут открыты все дороги, появятся неограниченные возможности», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.