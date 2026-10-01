ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 30.09.2026 г. п. Добринка № 1207 Об организации перевозок обучающихся школьным автотранспортом (с приложениями)

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Новое постановление по подвозу на 2026-2027 учебный годСкачать
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