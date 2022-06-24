Правительство Липецкой области и Сбер заключили соглашение о реализации проекта «Новая концепция обслуживания жителей сельской местности». Подписи под документом поставили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Концепция предполагает развитие доступности цифровых сервисов экосистемы Сбера и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в сельских районах. «Мы постоянно ведем активную работу по цифровизации экономики, развитию бизнеса и государственных услуг в регионе. Новый проект позволит улучшить качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг, а также развивать доступность банковских сервисов для жителей сел», – отметил Игорь Артамонов.

«Новая концепция обслуживания жителей сельской местности» реализуется в нескольких населённых пунктах Добровского района Липецкой области, на территории которого уже зарегистрировано 28 банковских агентов, а в 15 розничных торговых точках установлены терминалы безналичной оплаты с возможностью внесения и снятия наличности. Новой программой уже воспользовалось около 500 сельских жителей.

В райцентре Доброе в одном из офисов Сбера оборудованы рабочие места в формате «Единого пространства государственных услуг», где клиенты могут воспользоваться не только финансовыми сервисами, приложениями экосистемы Сбера, но и интернет-порталом «Госуслуги».

«Важное направление нашей совместной работы с регионами – это повышение доступности банковских услуг и уровня финансовой грамотности на сельских территориях, внедрение цифровых сервисов и технологий. Уверен, что этот проект поможет сельским жителям в решении множества повседневных вопросов и задач. А после его апробации в Добровском районе мы рассмотрим возможность тиражирования проекта не только в других районах Липецкой области, но и в других регионах страны», – сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Сбер реализует в Липецкой области ряд проектов по цифровизации экономики в сферах здравоохранения, образования, транспорта и предоставления государственных услуг. Развивая наше экономическое партнерство, мы также активно прорабатываем вопросы социальной повестки. В основе наших продуктов находятся решения построенные с использованием технологий искусственного интеллекта. Они позволяют повышать уровень операционной эффективности наших партнеров, а самое главное – создавать комфортные условия жизни в регионах», – подчеркнула председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер.