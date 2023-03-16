Микрозаймы по сниженной процентной ставке 3% годовых предприниматели смогут оформить с 13 по 31 марта 2023 года в Липецком областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства. Ставка действительна для займов «Инвестиционный» или «Оборотный» на сумму не более 1 млн рублей. Деньги можно потратить на покупку оборудования, транспорта, техники, коммерческой недвижимости, пополнение оборотных средств и другие предпринимательские расходы. Средства предоставляются без комиссий, страховок и расходов по оценке залогов. Подробную информацию можно узнать по телефонам фонда +7(4742) 56-20-20, 8-920-240-29-59, а также в Центре «Мой бизнес» по адресам: Липецк, ул. Кузнечная, 8 или Елец, ул. Карла Маркса, 15.

Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Малый и средний бизнес становится все более весомой частью региональной экономики. Эта тенденция характерна для всей страны. Такие предприятия создают здоровую конкуренцию на рынке, расширяют ассортимент продукции, заполняют свободные ниши. Несомненно они заслуживают поддержки со стороны государства», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.