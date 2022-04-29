Ответная встреча заместителей главы администрации Липецкой области Сергея Курбатова и Константина Вострикова с производителями сельскохозяйственной, строительной, погрузочной техники и техники для ЖКХ состоялась в Минске. Ранее представители компании провели рабочую встречу в администрации нашего региона.

На производственной площадке делегацию Липецкой области познакомили с линейкой выпускаемой продукции, среди которой большой ассортимент специализированной техники: автогрейдеры, экскаваторы, погрузчики, погрузчики, бульдозеры и другие строительные, дорожные, лесные, коммунальные и сельскохозяйственные машины.

«Производитель специализированной техники «Амкодор» – крупное машиностроительное предприятие. Я приятно удивлен большим ассортиментом выпускаемой продукции. В рамках встречи с коллегами обсудили перспективы обоюдовыгодного сотрудничества как с точки зрения снабжения Липецкой области необходимой техникой, так и с точки зрения кооперации в производстве и возможных инвестициях», – прокомментировал заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов.

Липецкая область – территория агропромышленного и промышленного производства, поэтому интерес к производимой холдингом «АМКОДОР» технике высокий. По итогам встречи обе стороны высказали заинтересованность в развитии стратегических партнерских отношений.

Константин Востриков также встретился с руководством Минского городского исполнительного комитета и проектировщиками Республики Беларусь. Основным вопросом стало сотрудничество в сфере строительства и модернизации электротранспорта. Стороны обменялись опытом в сфере городского хозяйства, ЖКХ и благоустройства. А также посетили строительный холдинг РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» и производственную площадку BKM HOLDING – производителя наземного городского электрического транспорта.

Строительный холдинг объединяет ряд предприятий, выполняющих все виды строительно-монтажных и специализированных работ, что обеспечивает возможность заключать крупные строительные контракты на возведение объектов любой сложности «под ключ». На предприятии BKM HOLDING реализуется полный цикл – от разработки до сертификации выпускаемого электротранспорта.

«Данные площадки – одни из ведущих в своих сферах в Республике Беларусь. Их обширный опыт может поспособствовать развитию строительства и модернизации электротранспорта в нашем регионе. Мы нацелены на сотрудничество», – отметил заместитель главы администрации Липецкой области Константин Востриков.

Визит делегации Липецкой области в Минск стал важным этапом реализации подписанного в 2021 году Соглашения о сотрудничестве между Липецкой областью и Республикой Беларусь.