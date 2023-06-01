Торжественный прием, посвященный Международному дню защиты детей, прошел в большом зале правительства Липецкой области. Гостями праздника стали 21 приемная и опекунская семьи, в которых воспитывается 36 детей. Все опекунские семьи из районов Липецкой области получили благодарственные письма губернатора Игоря Артамонова за участие в деле воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети получили памятные подарки. Награды семьям вручила заместитель губернатора Ольга Белоглазова.

«В Липецкой области ведётся активная работа по укреплению института семьи. Вопросы развития демографической и семейной политики в числе приоритетных во всех муниципальных образованиях. От этого зависит наше будущее», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

За высокий профессионализм, активную жизненную позицию и ответственность в вопросах защиты прав и интересов детей благодарностью губернатора Липецкой области наградили сотрудников органов опеки Липецкой области. Многие получили почетные грамоты управления образования и науки Липецкой области за значительный вклад в развитие сферы опеки и попечительства, за непрерывное совершенствование системы защиты прав и интересов детей.

Сегодня на учете в органах опеки и попечительства области состоит около 2,5 тысяч детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Из них более 90% процентов живут в новых семьях. В регионе насчитывается более 1300 замещающих семей. Все семьи получают необходимые выплаты на питание, одежду, оплату ЖКУ, текущий ремонт. Проиндексировано вознаграждение приемного родителя. Увеличены ежемесячные выплаты детям-сиротам в профессиональных образовательных учреждениях, а также размер материальной поддержки студентам областных профессиональных образовательных организаций.

В области осуществляют деятельность семь организаций для детей — сирот, в которых воспитывается около 200 детей. Общее количество специалистов в сфере опеки и попечительства, а также организациях для детей-сирот составляет около 400 человек.