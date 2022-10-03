Отделение ПФР по Липецкой области сообщает, что с начала года уведомления о размере будущей пенсии получили 53 589 жителей Липецкой области. Такие сведения получали мужчины, достигшие 45 лет, и женщины, которым исполнилось 40 лет.

В уведомлении, которое поступает в личный кабинет на портале госуслуг, граждане могут ознакомиться с накопленными пенсионными правами, узнать количество имеющихся пенсионных коэффициентов и заработанный стаж. Выписка также сообщает получателю размер пенсии, рассчитанный по этим пенсионным параметрам. Благодаря таким данным у граждан есть возможность заранее оценить свои пенсионные права.

Гражданам, у которых нет учетной записи на портале госуслуг, уведомления о пенсии доступны в клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, Пенсионный фонд с 2022 года начал проактивное информирование граждан о размере сформированной пенсии и условиях, при которых она назначается. Помимо данных о страховой пенсии в уведомлении также указан размер пенсионных накоплений. Информация поступает раз в три года женщинам начиная с 40 лет и мужчинам начиная с 45 лет.