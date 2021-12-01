Встреча активистов липецкой городской организации Всероссийского общества инвалидов и координаторов проекта «Единая страна – доступная страна» с руководителями управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области и подразделений службы состоялась накануне в формате круглого стола. Участники обсудили актуальные проблемы и взаимодействие организации инвалидов с дорожными полицейскими.

Среди вопросов, волновавших автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья, были контроль за парковочными местами у социально значимых объектов в областном центре, порядок обслуживания инвалидов при регистрации автотранспорта, разъяснение условий получения парковочного места у многоквартирных жилых зданий. По этим и еще целому ряду важных для липецких инвалидов проблем были приняты конкретные решения. Отмечалось, что контролю за парковками, предназначенными для инвалидов, областная Госавтоинспекция уделяет особое внимание. Регулярно проводятся рейдовые мероприятия у торговых центров, поликлиник, других значимых социальных объектов.

На нарушителей части 2 статьи 12.19 КоАП РФ, предусматривающей преимущественное право инвалидов на специальные парковочные места, составляют административные материалы, их наказывают в соответствии с действующим законодательством. ГИБДД проводит широкую разъяснительную кампанию среди автомобилистов, направленную на предотвращение этого правонарушения. Кроме того, у комплекса региональной Госавтоинспекции установлены специальные пандусы, сотрудники регистрационно-экзаменационного подразделения осуществляют постоянное содействие в подготовке и оформлении документов для автомобилистов-инвалидов. Важность координации усилий, направленных на защиту прав липчан с ограниченными возможностями здоровья, особо отметили руководители подразделения.

«Госавтоинспекция проводит постоянную работу по обеспечению прав данной категории, и не случайно наша встреча состоялась в преддверии Международного дня инвалидов, отмечаемого по решению ООН 3 декабря, – сказал заместитель начальника областной Госавтоинспекции Максим Абрамов. – Хотелось бы особо поблагодарить активистов Всероссийского общества инвалидов, занимающихся оказанием помощи липчанам с ограниченным состоянием здоровья. Мы и в дальнейшем намерены уделять таким участникам дорожного движения приоритетное внимание, содействовать в решении всех возникающих у них проблем».