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16 марта, около 23.20, при производстве работ по монтажу металлоконструкций объекта ПАО » НЛМК» произошло обрушение гидравлического подъемника, в результате чего погибли два работника подрядной организации, 1984 и 1983 годов рождения.

В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии. По поручению прокуратуры Липецкой области прокуратура Левобережного района г. Липецка проводит проверку соблюдения работодателем федерального законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.