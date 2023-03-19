С Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается в России сегодня, тружеников и ветеранов отрасли поздравили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

«Вы решаете важнейшую социальную задачу – создаете условия для комфортной жизни людей, – говорится в поздравлении. – Трудно переоценить значение вашего повседневного труда для каждого жителя Липецкой области.

Сфера бытового обслуживания в регионе стабильно развивается. Расширяется сеть специализированных предприятий по уборке, ремонту помещений, автотранспорта, бытовой техники. Появляются новые виды услуг, повышается их качество, в том числе для жителей сельских территорий. В Липецкой области работают 2,6 тысячи предприятий сферы бытового обслуживания. В прошедшем году жителям региона оказано платных услуг на 79,6 миллиарда рублей, из которых 12,8 миллиарда приходится на бытовые услуги.

Сегодня для всех нас нет более желанной цели, чем сделать регион удобным и комфортным для проживания. Это во многом зависит от профессионализма и компетентности работников отрасли ЖКХ. Липецкая область стабильно перевыполняет показатели национального проекта «Жилье и городская среда» по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. К концу 2022 года жилищные условия улучшили 3747 человек. Благодаря поддержке Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ было расселено более 61 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

По реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Липецкая область находится в числе лидеров в рейтинге субъектов Российской Федерации. За прошедший год благоустроено 116 общественных пространств, в этом запланировано обновление еще 115.

Дорогие друзья, спасибо за ваш труд! Уверены, что слаженная работа всех, кто трудится в индустрии бытового обслуживания и сфере жилищно-коммунального хозяйства, позволит и в дальнейшем повышать качество жизни липчан».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали всем труженикам сферы бытовых услуг и ЖКХ Липецкой области здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и личных достижений.