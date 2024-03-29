В регионе

Режим повышенной готовности введён в Липецкой области в связи с весенним половодьем

26 минут назад

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал Указ о введении в регионе режима повышенной готовности. Меры приняты в связи с предполагаемым подъёмом воды в реках.

По данным регионального управления МЧС России, сейчас в регионе подтоплены 13 участков автодорог, один низководный мост и одна понтонная переправа. Проезд в этих местах закрыт. Альтернативные маршруты есть.

Ведётся постоянный мониторинг ситуации. На участках, где возможно подтопление, устанавливаются временные гидропосты.

«Самое главное – обеспечить безопасность людей. Для этого готовы все силы и средства», – прокомментировал губернатор.

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