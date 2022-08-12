Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили военнослужащих Липецкого авиацентра и ветеранов Военно-воздушных сил с Днем ВВС России, который отмечается сегодня.

«В этот день 1912 года император Николай II издал приказ о создании Воздухоплавательной части при Главном управлении Генерального штаба, ставшей основой российской военной авиации, – говорится в поздравлении. – Сегодня Военно-воздушные силы – национальная гордость России, олицетворяющая передовые достижения отечественной науки и техники, героизм и высокое мастерство наших летчиков. История и судьба Липецкой области неразрывно связаны с развитием отечественной боевой авиации. Мы свято храним память о подвигах липецких авиаторов в годы Великой Отечественной войны, героизме летчиков-испытателей, в мирное время поднимающих в небо новейшие образцы техники. Гордимся участием в воздушной части военного парада в честь Дня Победы в столице России.

С особым чувством признательности поздравляем с праздником наших дорогих ветеранов. Именно они обеспечили надежную защиту воздушных рубежей нашей Родины, дали нам возможность чувствовать себя гражданами великой авиационной державы.

Слова благодарности выражаем сегодняшним крылатым защитникам Отечества. Летчики Липецкого авиацентра постоянно оттачивают свое профессиональное мастерство, приумножая боевую мощь современной техники своей отвагой и выучкой, внося весомый вклад в развитие отечественной авиации.

Верность воинскому долгу, добросовестная служба Отечеству, патриотизм и боевой дух – лучшие гарантии того, что нынешнее поколение пилотов, штурманов, инженеров, специалистов наземных служб будет достойно продолжать славные традиции своих предшественников, обеспечивая безопасность и обороноспособность воздушных рубежей России».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали липецким летчикам удачи, дальнейших успехов в ратном труде, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия.