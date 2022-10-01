Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили жителей региона с Международным днём пожилых людей.

«В нашем регионе проживает больше 300 тысяч представителей старшего поколения, о – говорится в поздравлении. – Это люди, заслуживающие безмерного уважения, которым в непростые времена пришлось развивать область. В их адрес мы говорим самые искренние слова благодарности за труд, за мудрость и опыт, за любовь к липецкой земле.

Всесторонняя поддержка людей старшего поколения всегда будет одним из важнейших приоритетов государства. Особое внимание уделяется этому в Липецкой области. Мы стараемся окружить людей серебряного возраста вниманием и заботой, постоянно совершенствуем комплекс мер поддержки. Так, в этом году право на помощь в догазификации жилья получили все ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица вне зависимости от уровня дохода.

Год назад в Липецке и Ельце стартовал проект «Активное долголетие». Мы увидели, насколько он интересен старшему поколению, и масштабировали его на весь регион. Мы восхищаемся стремлением людей солидного возраста к саморазвитию и их желанием работать на благо региона и страны. Сегодня в Липецкой области для этого есть все возможности, пенсионеры могут пройти бесплатное профобучение или переобучение по региональной программе и в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

Сегодняшний праздник особенный – добрый и светлый. Пусть он будет наполнен счастливыми мгновениями и улыбками близких. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!».