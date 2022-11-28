Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили жительниц региона с одним из самых добрых и светлых праздников – Днем матери, который в России отмечается сегодня.

«Этот праздник – замечательная возможность выразить благодарность и безграничную признательность самым дорогим нашему сердцу женщинам за любовь, поддержку и понимание, – говорится в поздравлении. – Для каждого человека мама – главный человек в жизни, воплощение заботы, верности и нежности. Ее любовь поддерживает и вдохновляет нас в любом возрасте.

По значимости и ответственности материнская миссия не знает себе равных. Дать жизнь ребенку, воспитать его настоящим человеком – великое предназначение. С первых своих шагов по земле именно от матери ребенок получает уроки нравственности, справедливости, любви к Отечеству.

В Липецкой области действует комплексная система поддержки женщины-матери, улучшения условий жизни и воспитания детей. В 2022 году на эти цели выделено 5,5 миллиарда рублей.

Во многом благодаря постоянному вниманию и заботе государства увеличивается количество многодетных семей, которые получают помощь в органах социальной защиты населения. С начала года их стало больше на 5,4%, сегодня таких семей в регионе – 16301. В них воспитываются 53796 детей. В Липецкой области поддерживают и молодых мам, которые родили первенца в возрасте 18-24 лет. Для них предусмотрена единовременная выплата в размере 85 тысяч рублей. В этом году ее получили уже 943 женщины.

Самым достойным жительницам региона с 2001 года вручается почетный знак Липецкой области «Слава Матери». Ежегодно награду получают 25 женщин, вырастивших сыновей и дочерей, внесших значимый личный вклад в социально-экономическое развитие региона и России. Сегодня 550 жительниц региона удостоены этого почетного знака и денежной премии».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали всем жительницам Липецкой области добра, мира и благополучия: «Пусть в ваших домах всегда живут счастье и радость, будут здоровы родные и близкие, исполняются все мечты и желания!».