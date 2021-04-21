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С 20 апреля по 1 июня текущего года на водоемах Липецкой области на основании действующих правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 09.01.2020 N 1, установлен период по охране весеннее-нерестующих рыб.

В соответствии с «Правилами…» установлены запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды):

С 20 апреля по 1 июня на территории Липецкой области рыбу можно ловить только с берега без использования всех видов судов и плавучих средств:

1 поплавочной удочкой (состоящей из удилища, лески, поплавка, грузила, поводка и крючка) или донной удочкой (состоящей из удилища, лески или шнура, грузила, поводка, крючка и кормушки) с 1 крючком на одного гражданина;

спиннингом (спиннинговая снасть (спиннинг) состоит из удилища и оснащается 1 естественной или искусственной приманкой, оснащенной не более чем 3 крючками (одинарными, и (или) двойными и (или) тройными). Дополнительно перед приманкой может ставиться грузило без крючков. (пункт 47.7 Правил).

С 20 апреля по 20 июня на водных объектах рыбохозяйственного значения Липецкой области при осуществлении рыболовства запрещается использование маломерных и прогулочных судов (пункт 13.4.8 Правил).

С 20 марта по 25 апреля – запрещен лов щуки (пункт 47.21 Правил).

С 15 апреля по 8 июня – запрещен лов судака (пункт 47.22 Правил).

В соответствии с режимом особой охраны территории государственных природных зоологических заказников регионального значения ЗАПРЕЩАЕТСЯ повсеместно на всей территории заказников в период двухмесячника покоя (С 10 АПРЕЛЯ ПО 10 ИЮНЯ) движение моторных лодок, рыбная ловля, сбор цветов и лекарственных трав, грибов, заготовка сена.