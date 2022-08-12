С этого года жители Липецкой области оформляют страховые и социальные пенсии по инвалидности в беззаявительном порядке. Пенсии этого вида назначаются по данным Федерального реестра инвалидов без дополнительных подтверждающих документов. За 9 месяцем 2022 года выплаты в таком проактивном формате получили 1430 жителей региона.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд информации об инвалидности. После вынесения решения о назначении пенсии Пенсионный фонд в течение 3 рабочих дней извещает об этом инвалида и направляет ему уведомление в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии она выплачивается тем же способом, что и другие выплаты Пенсионного фонда. Если раньше инвалид не получал никаких выплат, он может определить способ доставки пенсии онлайн через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте фонда. Заявление также принимается в клиентских службах ПФР и в многофункциональных центрах.

Предоставление госуслуг в проактивном формате, без личного обращения с заявлением и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок.