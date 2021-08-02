На выборах депутатов Государственной Думы и Липецкого областного Совета жители Липецкой области могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Для того, чтобы выбрать удобный для голосования избирательный участок независимо от места жительства, гражданину нужно оформить соответствующие заявления по каждому виду кампании отдельно. С сегодняшнего дня и по 13 сентября прием ведут территориальные избиркомы и многофункциональные центры. Заявления также можно подать и через портал госуслуг. При этом следует учитывать, что на выборах в региональный парламент голосование по месту нахождения возможно только в пределах области. Заявления можно оформить и в любой участковой избирательной комиссии, но только в срок с 8 по 13 сентября.

Часы приема в ТИК и УИК г. Липецка и г. Ельца:

– в рабочие дни (понедельник – пятница) с 15.00 часов до 19.00 часов;

– в выходные дни (суббота, воскресенье) с 10.00 часов до 14.00 часов;

– 13 сентября 2021 года (понедельник) с 10.00 часов до 14.00 часов.

Часы приема ТИК и УИК районов:

– в рабочие дни (понедельник – пятница) и выходные дни (суббота, воскресенье) с 10.00 часов до 14.00 часов.

Заявления подаются лично избирателем и один раз. Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. В областной избирательной комиссии работает информационная телефонная линия: 22-87-07. По этому номеру можно получить справочную информацию о проводимых выборах, запросить адреса и номера телефонов избирательных комиссий, в том числе, задать вопрос о включении в список избирателей по месту нахождения.