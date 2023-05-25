Делегация Центрального федерального округа приняла участие в презентации торгово-экономических возможностей Центральной России, организованной в Нью-Дели для представителей индийских деловых кругов. Главная цель данного визита – обсуждение перспектив развития российско-индийских деловых связей и расширение внешнеэкономического сотрудничества регионов с Индией. Липецкую область в поездке представляет заместитель губернатора Сергей Курбатов.

«В настоящее время необходимо прилагать все усилия для расширения и укрепления экономических связей, работать над выявлением направлений сотрудничества в области торговли и инвестиций, стимулировать коммерческую деятельность и способствовать наращиванию объёмов экспорта в Индию. Липецкая область – гостеприимный регион. Мы рады не только туристическим потокам, но и имеем колоссальный опыт по локализации инвестиционных проектов из различных стран мира. Кроме того, уже сейчас регион готов оказать содействие в поставке из Индии оборудования как для действующих предприятий Липецкой области, так и для новых», – отметил Сергей Курбатов.

В рамках визита участники приняли участие в пленарной сессии «Выбирай Центральную Россию», презентовали торговые, инвестиционные и туристические возможности своих регионов, встретились с представителями фармацевтического бизнеса, пищевой промышленности и машиностроения, а также провели переговоры с индийскими партнёрами.

«Липецкая область продолжает развивать сотрудничество с зарубежными партнёрами. У нас созданы достойные условия для ведения бизнеса. Мы производим много качественной продукции, которая востребована на внешних рынках. Индия – одна из стран, с которой мы планируем налаживать прочные деловые связи», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Глава делегации ЦФО, заместитель полномочного представителя Президента РФ в этом федеральном округе Артур Ниязметов отметил, что Индия – в числе лидеров по темпам экономического роста в мире, которая, очевидно, и дальше будет развиваться высокими темпами. «По прогнозам ООН, Индия – одна из немногих развивающихся стран, население которых будет увеличиваться, что обеспечит рост рынка сбыта и развитие технологий. Поэтому неудивительно, что нас Индия интересует, прежде всего, как экономический партнёр. Особенно это актуально в контексте совместных заявлений лидеров наших государств, которые поставили вполне конкретные цели по наращиванию объемов взаимных инвестиций и двусторонней торговли», – прокомментировал Артур Ниязметов.