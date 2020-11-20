Сергей Трусов делает УЗИ коровам и считает животноводство своей стихией

«Животноводство — моя стихия». Утверждает ветеран труда, заслуженный работник сельского хозяйства Сергей Сергеевич ТРУСОВ, награждённый золотым знаком Министерства сельского хозяйства и имеющий 30-летний стаж.

По окончании Добринской школы №1 с хорошими и отличными оценками он твёрдо решил поступать в сельскохозяйственное учреждение, чем удивил сверстников, в основном стремившихся уехать в город.

Сейчас Трусов — главный зоотехник ООО «Добрыня», до того немало лет после аграрного вуза отработал в колхозе имени Чапаева. Целенаправленно тогда приехал набираться опыта у прославленного председателя, Героя Соцтруда А.Е. Глазьева и не прогадал. Александр Ефимович по-доброму встретил молодого специалиста, предоставил для его семьи просторный дом, но его, правда, надо было достроить. Супруга сначала, по воспоминаниям Сергея, восторг не проявляла от переезда, но, когда увидела своё будущее жилище, обрадовалась и полюбила новое место жительства. Председатель предложил «новосёлу» должность оператора по искусственному осеменению животных, какой очень нужен был хозяйству.

С 1993-го по 2004-й Сергей Сергеевич трудился на этом поприще, достиг высоких показателей. Практически ежегодно был лучшим на районном конкурсе профессионального мастерства среди осеменаторов, неоднократно побеждал в областных соревнованиях и дважды представлял не только наш район, но и всю Липецкую область на Всероссийских состязаниях в Чувашии и Башкирии.

— Там победить не удавалось, к сожалению, в золотой середине имел места, — с огорчением говорит он, — и не из-за моего неумения что-то по заданию выполнить, а просто изначально мы приезжали туда с показателями от всей нашей области. В Ленинградской они всегда на тот момент были выше, поэтому и побеждали коллеги из того края…

В этой профессии, надо сказать, не так уж много работало мужчин. В нашем районе некоторое время их было двое, на соревнованиях областных — тоже единицы. А первые места среднематрёнец завоёвывал из-за того, что в вузе хорошо изучал свою профессию, старался досконально разобраться. Ведь многие женщины-коллеги, как правило, самоучки.

Научились у старших механически выполнять дело, но таких тонкостей, как дипломированные специалисты, они, понятное дело, не знают.

После распада колхоза Чапаева Трусов загрустил, даже решил уйти из животноводства, на других работах себя пробовал…

— Но не получилось, — признаётся зоотехник. — Животноводство — моя стихия. Это не высокие слова, а прямо состояние моей души. У меня после непродолжительного ухода отсюда нигде больше ничего не получалось.

На мой вопрос: «Есть ли разница между прежним подходом к работе и современным и что в них видите общего?» — он ответил подробно: — Общее — любовь к тому, что делаешь, ответственный подход. Доярки, как всегда, ранние пташки: в 4.30 утра уже на дойке, в колхозе у Ефимыча тогда, вообще, к трём часам приходили. Раньше трудились ежедневно и отпуск лишь на бумаге писался. Так, наверно, во всех хозяйствах было, теперь же у нас доярки два дня работают, третий — выходной, отпуск — по графику.

1996 год, областной конкурс осеменаторов. С.С. Трусов, занявший почётное второе место, – единственный мужчина среди победителей. Да и среди участников их было единицы.

Изменились давным-давно на ферме условия труда, большинство операций стало механизированным. В подчинении у Трусова более 40 человек, какие дорожат рабочими местами. «Сюкден» всем предоставляет рабочую одежду. Её, кстати, можно постирать тут же, на ферме, в машине-автомат. Ответственность и чистоплотность очень важны в этой работе, как нигде, ведь производимая продукция — пищевая.

— Наше молоко, что отправляется изестным на рынке переработчикам, — делится С.С. Трусов, — всегда высокого качества, поэтому и стоит соответственно. Сейчас мы моментально по компьютеру можем увидеть, как оценили молочко из Средней Матрёнки. Если не согласны, то сразу с образцами, оставляемыми ежедневно для поверки, можем направить специалиста в головной офис.

Рассказывая о технических новинках, специалист показал современный аппарат УЗИ, он не только стельность с 1-го месяца показывает, но и различные заболевания коров, какие раньше вслепую увидеть было просто невозможно.

В руках у Сергея Сергеевича Трусова – современный аппарат УЗИ для коров.

— Работе на аппарате УЗИ я обучался у профессионалов в «Центроплем» в Липецке. Руководство «Добрыни» разрешает бесплатно делать УЗИ животным своих пайщиков и работников. В наше время, между прочим, осеменаторов-мужчин в Добринском районе стало больше, женщин — единицы.

Главным принципом в работе С.С. Трусов в своей нынешней должности считает сохранение рабочих мест, чтобы село жило, а дисциплину называет залогом успеха.

Заботясь о животных, для их удобства уложили этот огромный слой соломы, под ним – почти полметра песка.

Сейчас на ферме ведётся большая стройка. Создаётся территория для беспривязного содержания животных, что, по утверждению главного зоотехника, должно способствовать увеличению надоев молока. В коровниках перекрыли крышу, вмонтировали в неё вентиляцию (если влажность в помещении выше 70 процентов, то её обязательно включают). Чтобы у коровок копыта не болели, полы покрыли мягкой резиной. В другом здании насыпан полуметровый слой песка под передними копытами, а на него уложили много соломы. Телята живут на улице в специальных домиках. В холодную погоду на тёлочек надевают тёплые курточки: они же будущие кормилицы, их следует особенно беречь. Думается, тот, кто работал на ферме раньше, сильно удивится, до чего дошёл прогресс в их деле.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора.