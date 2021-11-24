Сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале госуслуг спустя 21 календарный день после прививки, сообщило Министерство здравоохранения РФ.

Сертификат о прививке «Спутником Лайт» начинает действовать в день введения препарата лишь в случае повторной вакцинации, а при первичной иммунизации первым компонентом «Спутника V» должен пройти 21 день, как и в случае получения двух компонентов препарата. Через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита. При повторной вакцинации, либо при вакцинации ранее переболевших препаратом «Спутник Лайт», Сертификат начинает действовать в день прививки.