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Сертификат о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» будет действовать через 21 день

6 часов назад
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Сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале госуслуг спустя 21 календарный день после прививки, сообщило Министерство здравоохранения РФ.

Сертификат о прививке «Спутником Лайт» начинает действовать в день введения препарата лишь в случае повторной вакцинации, а при первичной иммунизации первым компонентом «Спутника V» должен пройти 21 день, как и в случае получения двух компонентов препарата. Через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита. При повторной вакцинации, либо при вакцинации ранее переболевших препаратом «Спутник Лайт», Сертификат начинает действовать в день прививки.

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