Липецкие аграрии 1 сентября сядут за парты «Школы фермера». Это федеральный образовательный проект, который реализует Россельхозбанк совместно с Министерством сельского хозяйства России. Он направлен на подготовку профессиональных кадров в сфере АПК и объединяет возможности регионов, аграрных вузов, крупного бизнеса и фермеров.

«Липецкие фермеры вносят значительный вклад в аграрную экономику региона. Их доля в производстве сельскохозяйственной продукции ежегодно составляет около четверти всего объёма. Замечательно, что в числе лучших фермеров есть молодые специалисты с интересными идеями и перспективными проектами. Обязательно будем их поддерживать», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Слушатели проходят теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, получают практические знания на ведущих сельхозпредприятиях, учатся сотрудничать с крупными холдингами. Об этом рассказали в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

Первых слушателей «Школа фермера» приняла 1 сентября 2020-го. Менее чем за год в ней прошли обучение 466 человек из 19 регионов. До конца 2021-го обучением в «Школе фермера» будет охвачено более 40 регионов и подготовлено свыше 1200 фермеров. Липецкая область вошла в число этих субъектов. В регионе проект будет реализован на базе Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса. Занятия для 32 начинающих фермеров начнутся 1 сентября. До 30 ноября они бесплатно получат знания по новым агротехнологиям, азам маркетинга, юридическим и финансовым вопросам ведения фермерского хозяйства. Часть занятий пройдет на ведущих сельхозпредприятиях региона. Свою готовность участвовать в проекте подтвердили семь передовых фермерских хозяйств и холдингов Липецкой области. Так, в конце сентября запланирован выезд в Становлянский район. Там глава КФХ Андрей Букарев поделится секретами успеха развития агротуризма.

«Вот уже много лет поддержке развития фермерства в Липецкой области уделяется особое внимание, – подчеркнул начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Ежегодно сотни липецких фермеров получают субсидии и гранты на развитие своих хозяйств. Наши фермеры вносят значительный вклад в аграрную экономику области. Уверен, такие проекты, как «Школа фермера», дадут импульс дальнейшему развитию фермерства в регионе».