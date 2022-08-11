Продолжается обновление здания бывшего кинотеатра «Маяк», расположенного в жилом районе тракторостроителей в Липецке. Объект готов уже на 83%. Все работы идут согласно графику.

Выполнены ремонт фасада, обустройство входных групп, черновая отделка стен в помещениях, обновление инженерных сетей, укладка полов. Подрядчику остается частичная финишная отделка помещений. Это устройство подвесных потолков, покраска стен, монтаж пандуса, радиаторов и сантехприборов. Также рабочим предстоит наладить работу автоматизированных тепловых пунктов и электрики, установить вывески, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Новое пространство будет работать и как школа искусств, финансирование на реконструкцию которой было направлено в рамках нацпроекта «Культура». «Маяк» станет точкой притяжения не только для молодежи, но и поможет наполнить новыми, яркими и интересными смыслами жизнь всего района тракторостроителей. «В городах и районах Липецкой области ранее никому не нужные, но сегодня обновленные здания становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.