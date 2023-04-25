Эта поговорка применима к главарю банды Ивану Скобелеву, который в середине 20-х -начале 30-х годов орудовал не территории ряда волостей бывшего Усманского уезда: Мордовской, Щученской, Добринской, а с образованием районов Центрально-Черноземной области, соответственно в вышеперечисленных районах.

О самом главаре банды, которая хорошо «наследила» и в нашем районе, известно мало. Родился в середняцкой семье. Трудиться на земле считал делом, не достойным его персоны, и посему вступил на скользкую воровскую дорожку. Первое свое «дело» он провернул сто лет назад. Вместе со своим подельником взломал замок на Добринском храме и покрал церковную утварь. Свою долю постарался сразу же сбыть своему односельчанину, а последний попался с краденым на рынке.

Вообще, всех воров, промышляющих кражей церковного имущества, в уголовной среде именовали «клюквенниками» и воровская братия их презирала, не считала за своих «коллег» по «ремеслу».

Неудачливый вор в первый раз был посажен в Токаревское волостное отделение милиции. Отсидел три месяца. По молодости, да и не стоит забывать, что в то время власти боролись с «опиумом для народа» — религией, сами конфисковывали церковное имущество, закрывали храмы, его освободили из узилища. Так он и стал на преступный путь.

Вскоре в ряде районов произошли грабежи. Налётчики совершали дерзкие набеги на колхозы, совхозы, кооперативы. Не миловали и крестьян.

Дело дошло до того, что в 1930 году милиция совместно с ОГПУ провели ряд операций против банды Скобелева. Многие его подельники были арестованы, но главарь скрылся.

Его часто задерживали, но ему удавалось бежать.

В селе Кужное Талицкой волости он явился на так называемые посиделки. Народа набралось немало. Будучи неплохим балалаечником, главарь, забыв об опасности, ударил по струнам. И надо случиться, что на эти посиделки заглянули обходившие селение сельсоветчики. Председатель Кужновского сельсовета сразу узнал Скобелева, достал из кармана галифе наган и направил в сторону главаря.

Чтобы Иван не бежал, у него отобрали валенки, тулуп. Пока думали-решали, как поступить с арестованным, того и след простыл. Возможно, рядом оказался сообщник, который и помог ему скрыться.

Однажды за разбой его задержали сотрудники Добринского уголовного розыска. Посадили в так называемую арестантскую. То ли сыщики посчитали, что запоры крепкие, то ли охранник уснул, зато Скобелев не спал. Он ночью выломал окно и был таков.

Наглости банды не было пределов. Вся милиция была поднята на ноги, а грабежи и налеты не прекращались.

24 января 1931 года налетчики совершили вооруженное нападение на магазин в селе Александровка. Они связали сторожа, а затем, взломав замки, похитили товар на огромную сумму по тому времени — пять тысяч рублей.

5 февраля новое дерзкое ограбление. На этот раз пострадал кооператив в селе Гнилуша.

Бандой заинтересовались чекисты из Воронежа. Областное ОГПУ разработало план операции. Для проникновения в банду Скобелева был направлен чекист Андрей Соколов. Он прибыл в нынешнее Мордово. И в это же время в селе появился бывший дружок и подельник Скобелева по кличке Бобёр. Он считался вором в авторитете и был досрочно освобожден из Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). То ли за хорошее поведение (отбывал 10 лет), по другой версии, за то, что помог предотвратить побег заключенных.

В 1925 году Бобёр когда-то прятался у родственников Скобелева и этим решили воспользоваться. Сейчас трудно сказать, почему Бобёр пошел на сотрудничество с чекистами. Может, решил «завязать» или что-то другое толкнуло его на предательство.

Существует несколько версий ликвидации главаря. По первой Бобёр и чекист, который выдавал себя за Дмитрия Устиновского по кличке Козловский, бежали вместе из мест заключения и прячутся. В это же время начальник РАО (районный административный отдел — милиция) Тафинцев начинает со своими сотрудниками объезд селений, где могли прятаться Бобёр и «Козловский». При этом милиционеры старались как можно больше «оповестить» население о «побеге». Могли найтись подельники Скобелева. Два «беглеца» в это время отправились в селение, где проживал родной брат Ивана — Григорий. Бобёр настоял на встрече с главарем.

Скобелев заявился со своим ближайшим подельником по кличке Матрос. В ходе обильного возлияния обговорили детали будущего налета на одну из касс кооператива. Решили отправиться сейчас же. Выехали из села в санях. Чекист из нагана выстрелил в Матроса, а затем связали опешившего Скобелева. Главаря сразу же отвезли в районное Мордово.

По другой версии для ликвидации банды из Воронежа на помощь Соколову прибыли два чекиста Колтунов и Пасхин. Вместе с ними прибыл и отряд красноармейцев. Козловский, каким-то образом сумевший войти в доверие через брата Скобелева, пытался организовать встречу с главарем. Правда, последний вместо себя послал своего помощника по кличке Гришка Щербатый. На встрече с ним были еще двенадцать подельников. Все они были арестованы чекистами. Якобы позднее был схвачен и сам Скобелев с остальными бандитами (более 60 человек).

По третьей версии Соколов создал свою ложную банду. Три месяца он пытался наладить контакт с атаманом. В конце-концов Скобелев даже «принял» чекиста в свою банду. В течение полугода он находился среди этого разбойничьего сброда. А затем сумел захватить атамана.