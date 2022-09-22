Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рекомендовал главам районов, руководителям учреждений культуры и частным лицам, занимающимся организацией праздников, отменить мероприятия развлекательного характера на территории региона.

«Считаю, что проведение в такое непростое для страны время увеселительных мероприятий и развлекательных праздничных программ неуместно», – прокомментировал губернатор.

Как сообщили в региональном управлении культуры и туризма, принято решение отменить в Липецкой области все событийные фестивали и культурно-массовые мероприятия развлекательного характера. При этом учреждения культуры продолжат свою основную деятельность.