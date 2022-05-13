Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году в Липецкой области благоустроят 115 общественных пространств. «Улучшением качества жизни людей и в городах, и в сельской местности мы стремимся заниматься постоянно, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – В каждом районе сегодня появляются новые общественные пространства, деревни и села благоустраиваются».

На большинстве объектов работы уже стартовали. Так, в селе Балахна Задонского района началось обустройство универсальной спортивной площадки, подрядная организация приступила к планировке территории. Следующим шагом станет асфальтирование площадки и пешеходных дорожек. Затем специалисты установят на территории ограждение, футбольные ворота и баскетбольные щиты. Завершение работ по обустройству универсальной спортивной площадки в селе Балахна планируется во второй половине лета.

В селе Богородицкое Добровского района появится детская площадка с малыми архитектурными формами. Работы по ее созданию также уже стартовали. Помимо игрового оборудования здесь установят тренажеры на различные группы мышц и спортивный комплекс. Завершение работ по благоустройству планируется к середине этого лета.

«Благоустройство общественных и спортивных пространств – приоритетная задача, так как здоровый образ жизни в регионе очень популярен, в том числе среди подрастающего поколения», – считает начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев. В управлении напомнили, что до 30 мая на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru жители Липецкой области могут решить, какие именно общественные пространства необходимо привести в порядок в 2023 году. Регион представил 54 объекта в восьми городах. Отдать свой голос можно только за один из них.