Спортсмен школы олимпийского резерва «Локомотив» Иван Агафонов отличился на V международный турнире по самбо «Мемориал заслуженного тренера СССР Михаила Бурдикова». Соревнования завершились в городе Кстово Нижегородской области. Иван Агафонов занял второе место в весовой категории 71 кг, уступив в финале заслуженному мастеру спорта Владимиру Балыкову из Свердловской области. Всего в турнире приняли участие около 250 спортсменов из России, Белоруссии, Германии, Грузии, Узбекистана и Румынии, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области

А в польском Щецине на традиционном международном легкоатлетическом турнире «Мемориал Веслава Маняка» бронзовым призером в прыжках в высоту стала мастер спорта международного класса Кристина Королева. Результат липчанки – 185 см.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.