Пятилетний срок действия лицензий для управляющих компаний, согласно подписанному накануне Президентом России Владимиром Путиным закону, закончится не 11 января, а 1 июня 2023 года. Благодаря принятому решению многоквартирные дома не останутся без управления в отопительный период.

В Липецкой области продлевать лицензию на управление домами в январе должны были 85 из 149 зарегистрированных УК. При этом соответствующие заявления в Госжилинспекцию подали только 54 организации, 34 из них получили отказ из-за несоблюдения лицензионных требований. Среди причин отказа – отсутствие квалификационных аттестатов у директоров, незаполнение государственной информационной базы и ряд других.

Теперь у организаций есть шанс исправить нарушения, и есть на это время – около четырех месяцев. Подать документы на продление лицензии управляющие компании должны будут за 45 рабочих дней до истечения установленного законом срока, то есть в апреле. Деятельность управляющих компаний, которые получили отказ в продлении лицензий, будет контролироваться особенно тщательно. Если нарушения в работе не будут устранены, решение не изменится, сообщили в Госжилинспекции региона.

«Внимание к деятельности управляющих компаний последние несколько лет уделяется очень пристальное. Жители не должны страдать от их некачественной работы. У всех обслуживающих структур в регионе на первом месте должны стоять интересы граждан и их потребности», – отмечает губернатор области Игорь Артамонов.