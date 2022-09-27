Школьный этап олимпиады пройдет в Липецкой области с 28 сентября по 26 октября 2022 года по шести предметам: математике, информатике, химии, биологии, астрономии и физике. Принять участие могут учащиеся 4–11 классов, они будут выполнять задания на онлайн-платформе Сириус.Курсы.

Доступ к заданиям в тестирующей системе осуществляется по индивидуальным кодам, которые выдаются в школе. По ним же будут доступны результаты проверки. Решать задания можно на любом устройстве. Результаты участников будут проверены автоматически. После окончания олимпиады школьники и учителя смогут посмотреть правильные решения задач и видеоразборы.

В этом году Образовательный центр «Сириус» координирует школьный этап олимпиады с 27 сентября по 28 октября по шести приоритетным для научно-технологического развития России предметам. Все участвующие регионы разделены на четыре группы, в том числе по территориальному принципу. Для каждой группы разработан свой комплект заданий и сформирован график.

«Мы уделяем особое внимание выявлению в регионе одаренных и талантливых детей с самого раннего возраста, – подчеркивает губернатор Липецкой области Артамонов. – Это очень кропотливая работа и она ведется постоянно. Областная власть делает все, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию».