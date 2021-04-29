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19 апреля 2021 года объявлен старт 7-ого Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2021».

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет.

Конкурс проводится «Пенсионным фондом России» и ПАО «Ростелеком». Содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.

Номинации конкурса:

– «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

<strong>Стартовал конкурс «</strong><strong>Спасибо Интернету – 2021»</strong>

– «Мои интернет-достижения»;

– «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;

– «Моя общественная интернет-инициатива»;

– «Мой интернет-проект»;

– «Я — интернет-звезда».

Конкурсные работы принимаются с 19 апреля по 15 октября 2021 года, а итоги конкурса будут подведены в ноябре 2021 года.

Для участия в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте: https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии.

Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия.

В прошлом году в конкурсе приняло участие более 5 000 пенсионеров из 78 регионов. Все работы размещены на сайте: https://azbukainterneta.ru/ в разделе «Конкурс» – https://azbukainterneta.ru/konkurs/works/.