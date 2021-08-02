Липецкие автоинспекторы в ходе сплошных проверок выявляли нарушения ПДД водителями автобусов на межрегиональных, междугородных и местных маршрутах. В том числе сотрудники ГИБДД использовали измерительные приборы, позволяющие контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса и длину тормозного пути автомобилей и автобусов, параметры света фар.

Проверки проходили и на платном участке федеральной трассы М4 «Дон» в Становлянском районе. Основное внимание сотрудники ГИБДД уделяли контролю технического состояния транспорта, в том числе грузового, эксплуатации с внесенными в конструкцию изменениями без согласования с Госавтоинспекцией, соблюдению режима труда и отдыха, а также наличию у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении. Проверки проходили с использованием технических средств, полученных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона.

В целом автоинспекторы осмотрели 242 автобуса, всех водителей проверили по соответствующим базам данных. Выявлено 70 нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов, в том числе неиспользование ремней безопасности, нарушение правил маневрирования и использование телефона во время управления автомобилем, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.