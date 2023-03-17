В мартовском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ» отмечен рекордный урожай овощей закрытого грунта, собранный в 2022 году благодаря запуску новых тепличных комплексов.

«В Центральной России выращивается более трети овощей закрытого грунта. Половину урожая ЦФО обеспечивают Липецкая и Московская области. Удорожание энергоресурсов, логистики, агрохимии увеличило себестоимость производства продукции, но предприятия ищут возможности для сокращения издержек. Так, тепличные комбинаты Липецкой области испытывают применение отечественных семян и шмелей для опыления», – подчеркивает управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.

Подробнее о текущей экономической ситуации читайте в докладе: https://cbr.ru/analytics/dkp/report_03/. При его подготовке используется широкий спектр экономической информации, доступной на региональном уровне, включая данные опросов более 14 тыс. нефинансовых предприятий и мнения экспертов, что позволяет дополнить официальные статистические данные оценками бизнеса, аналитиков, отраслевых объединений, выделить в экономиках регионов зарождающиеся тренды. В феврале 2023 года в опросе приняли участие свыше 120 предприятий Липецкой области.