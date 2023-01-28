Торжественные митинги прошли в Тербунском и Воловском районах по случаю 80-летия освобождения этих муниципалитетов от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятиях приняли участие первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко и спикер регионального парламента Дмитрий Аверов.

Центральным событием в Тербунах стало зажжение Вечного огня, частицу которого доставили из федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». Право зажечь огонь предоставили дочери участника специальной военной операции.

Село Тербуны носит звание «Населённый пункт воинской доблести». Свыше 10 тысяч жителей района сражались на фронтах Великой Отечественной войны, почти половина из них погибли.

«Здесь создавались резервы для нашей армии, здесь планировалось и реализовывалось контрнаступление. Тербунская земля – родина девяти Героев Советского союза. Но мы знаем, что стойких и мужественных защитников было намного больше. Несмотря на то, что многие из них не были удостоены высоких наград и званий, память об их подвигах останется в наших сердцах навечно», – сказал Александр Рябченко.

Частицу Вечного огня из «Пантеона защитников Отечества» зажгли и в Воловском районе. Почётную миссию доверили школьникам-кадетам. Митинг прошёл в районном центре.

Немецкие войска захватывали территорию Воловского района во время Великой Отечественной войны дважды: на несколько дней в ноябре-декабре 1941 года и на семь месяцев в 1943 году. Здесь шли кровопролитные бои. На знаменитой «Высоте Огурец» погибло около пяти тысяч советских солдат. Пробитые каски, пули, наградные книжки и останки красноармейцев до сих пор находят здесь во время вахт памяти поисковики.

Более восьми тысяч жителей Воловского района ушли на фронт во время Великой Отечественной войны. Более половины из них не вернулись обратно. Имена героев выбиты на стене памяти в центре Волово.