Этим летом Липецкая область станет айти-столицей Черноземья и соберет на традиционном молодежном форуме «Область будущего» около 300 участников от 16 до 35 лет со всего Центрального федерального округа. Главной темой станет создание новой IT-среды.

«Молодежный форум стал для региона уже традиционным событием. Это очень интересная история. Участники проходят серьезный образовательный и практический интенсив, а мы получаем обратную связь от молодежи – свежие идеи и предложения, как сделать регион лучше», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участников ждут два заезда. Смена «IT-ГОРОД» пройдет с 18 по 21 июля для молодёжи, желающей ознакомиться или реализовывать себя в программировании, разработке приложений, участников киберспортивных организаций и дисциплин, специалистов в области дата-саентист, дата-инженеров и аналитиков, Python и Java-разработчиков, а также специалистов кибербезопасности и начинающих разработчиков социально-ориентированных IT-инструментов. С 25 по 28 июля смена «IT-ИСКУССТВО» соберет молодых представителей цифрового искусства, индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR-разработчиков веб-дизайнеров, графических дизайнеров, моушн- и геймдизайнеров.

Регистрация доступна на сайте до 5 июня. Информация о проведении мероприятий форума размещается на официальных интернет-ресурсах: на сайте областьбудущего.рф, в группах в социальной сети «ВКонтакте» – «Молодежь Липецкой области» и «Форум «Область будущего».

Молодежный образовательный форум «Область будущего» проходит на территории Липецкой области уже более 10 лет и стал отправной точкой развития для сотен молодых липчан. В 2020 году из-за пандемии форум состоялся в онлайн-формате. Сейчас, после перезагрузки, традиционный региональный форум возвращается, но уже в статусе окружного и с новой тематикой – IT и науки.