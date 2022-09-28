Центр «Мой бизнес» и Липецкая ТПП оказывают бесплатную помощь жителям ДНР и ЛНР по подготовке различных документов. Специалисты оформляют нотариально заверенные переводы с украинского языка паспортов, документов гражданского состояния, аттестатов, свидетельств, дипломов, приложений к ним, удостоверений о переподготовке и квалификации, военных билетов, выписок из Государственных реестров, водительских удостоверений, трудовых книжек, справок с места работы и других документов.

С начала августа 2022 года было подготовлено 1150 документов для 230 семей. Оплата услуг производилась за счет взносов предпринимателей — членов Липецкой ТПП. Все обратившиеся — жители Донецкой и Луганской областей. В адрес президента Липецкой ТПП Анатолия Гольцова поступило благодарственное письмо от руководства УМВД России по Липецкой области. В нем отмечается активное содействие центра «Мой бизнес» и Липецкой ТПП органам внутренних дел в обеспечении эффективной работы по подготовке переводов и нотариальных заверений документов гражданам, прибывшим на территорию РФ из Донецкой и Луганской областей.

«Вместе с представителями бизнес-сообщества Липецкой области мы выработали практику постоянного обсуждения актуальных проблем. Конструктивный диалог помогает региону развиваться и в такие трудные времена, как сегодня», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.