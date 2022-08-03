Фестиваль «Чаепитие у графа Васильчикова» пройдёт 6 августа в селе Трубетчино Добровского района. Туристов ждут на территории бывшей дворянской усадьбы, которая полтора века назад славилась на всю Россию как пример редкого образцового хозяйства.

В программе фестиваля заявлены экскурсии, игры и забавы для гостей всех возрастов, турнир по мини-футболу. Будут работать тематические зоны, которые познакомят с народными обычаями, традиционными ремёслами, рукоделием и погрузят в атмосферу княжеской и дворянской жизни. Можно будет поиграть в «Городки», посетить ярмарку народных ремёсел, тематические фотозоны и «вкусные ряды» с пирожками, барской ухой, ароматным чаем и другими угощениями. Завершится праздник дискотекой и фейерверком.

«Такого рода фестивали – не просто зрелищные события, они дают возможность прикоснуться к нашей истории и национальной культуре, – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства».