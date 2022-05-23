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Управление финансов Липецкой области – лидер индекса эффективности закупочной деятельности регионов РФ

7 часов назад
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Высокую оценку деятельности в части управления региональными и муниципальными закупками получило управление финансов Липецкой области. Работа ведомства была отмечена на IV Межрегиональной конференции «Астраханская губерния – госзаказ!».

Управлению финансов Липецкой области, как региональному регулятору и контролёру контрактной системы, был вручён сертификат лидера индекса эффективности закупочной деятельности регионов Российской Федерации.

Работой по организации закупок в Липецкой области заинтересовался ряд регионов. В июле текущего года представители российских субъектов приедут в наш регион перенимать опыт.

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