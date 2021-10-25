Самой сложной категорией домов для проведения капитального ремонта являются объекты культурного наследия. К их восстановлению необходимо применять особые подходы: нужно провести экспертизу, получить заключение, согласовать проектно-сметную документацию и так далее. В региональную программу капитального ремонта включены более 80 таких зданий.

В следующем году планируется провести капитальный ремонт в 8 домах-памятниках: 4 из них – в Ельце, 2 дома – Липецке, по одному – в Лебедяни и Чаплыгине. Старинные дома ожидает комплекс работ. В большинстве построек будут в 2022 году обновлены инженерные сети, крыша, фасад и фундамент.

У каждого из этих домов своя долгая история. К примеру, городская усадьба по адресу г. Елец, ул. Мира, д. 105 построена в первой половине XIX века. В конце ХIХ в. ей владел купец, занимавшийся кожевенным производством – Скуфьин, а в середине ХIХ в. – купец Желудков. Это была усадьба, состоявшая из главного дома и флигеля, располагавшимися главными фасадами по красной линии. Убранство фасада кирпичного двухэтажного дома выполнено в стиле поздней классики, стены оставлены гладкими, прорезаны прямоугольными окнами.

ФКР Липецкой области со всей ответственностью подходит к капремонту таких построек, старается перенять опыт коллег, а также познакомиться с новыми методиками и технологиями. Руководитель Фонда Елена Бабикова приняла участие в VI Международной специализированной выставке «denkmal, Россия – Москва», где одна из главных тем – сохранение объектов культурного наследия в контексте современного города. На мероприятии актуальные вопросы обсуждали свыше 3,8 тыс. участников и 200 экспертов. В программе – деловые сессии, семинары, мастер-классы, студенческая научно-практическая конференция и соревнования реставраторов.