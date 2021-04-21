Работа ведется двумя профильными подразделениями мэрии – внешний вид эскизов утверждают в департаменте градостроительства и архитектуры, разрешение на размещение сезонных конструкций выдают в управлении потребительского рынка.

Стоит отметить, что облик веранд предпринимателям необходимо утверждать ежегодно. Для этого собственник должен самостоятельно разработать эскиз летнего кафе и схему его размещения. При этом внешний вид конструкции должен гармонично вписываться в архитектурный облик территории, на которой предполагается ее установка. Готовые схему и эскиз владелец должен согласовать с департаментом, после чего к работе подключаются специалисты управления.

Важно, что для согласования размещения летней веранды управлением собственнику объекта нужно собрать пакет документов, предусмотренных пунктом 3.3 постановления администрации об утверждении Порядка предоставления права размещения НТО на территории города. Если у специалистов не появится замечаний, размещение объекта согласуют. При этом если, например, собственник хочет установить веранду перекрыв дверные проемы или арки зданий, ему будет отказано. Более подробную информацию о согласовании и основаниях для отказа в размещении летних кафе можно получить по телефону управления потребительского рынка 23-96-41.

Так, с начала года специалисты департамента согласовали уже 12 паспортов архитектурно-градостроительного облика для летних конструкций – по 10 в управлении уже готовятся выдать разрешения на размещение объектов.

Стоит отметить, что в прошлом году специалисты согласовали 31 эскиз, пяти предпринимателям отказали, так как облик летних конструкций или их предполагаемое размещение не соответствовали установленным требованиям.